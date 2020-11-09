PlayStation 5 работает очень тихо

До релиза японской приставки PlayStation 5 осталось не так много времени, так что в сети появилось много интересной информации о данной консоли. Например, журналисты рассказали о том, что консоль работает предельно тихо и отлично справляется с запуском тяжелых игр. Более того, некоторые блогеры заявили, что консоль отлично работает с минимальным уровнем шума даже в самых тяжелых играх, что тоже не может не радовать. Все же пользователи ранее активно жаловались на то, что их консоли очень шумные, издают слишком много лишних звуков при запуске тяжелых игр и это было действительно так. С другой стороны, теперь PlayStation 5 и энергии потребляет заметно больше, что может негативно сказаться на ваших счетах за электричество в конце месяца.

Комментарии и отзывы PlayStation 5
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