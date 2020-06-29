PlayStation 5 с кастомным корпусом

Некоторое время назад компания Sony официально представила свою новую консоль PlayStation 5, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и дает много возможностей для кастомизации. Дело в том, что боковые панели корпуса можно легко снять и разукрасить в абсолютно любые цвета, что дает возможность делать уникальные дизайны корпуса устройства. И на просторах интернета уже появились данные о том, что некоторые компании, которые занимаются выпуском кастомных устройств, готовы к запуску чего-то подобного. Ниже вы можете увидеть изображение от фаната, который решил, что консоль может выглядеть вот так, с применением уникального рисунка из фильма. Смотрится очень даже круто и привлекательно, вопрос только в цене.