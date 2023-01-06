PlayStation 5 скоро можно будет купить по нормальной цене

Если вдруг кто забыл, консоль PlayStation 5 вышла в продажу примерно два с половиной года назад, но с тех пор купить игровую приставку было достаточно проблематично, потому что компания выпускала очень небольшие партии, а желающих купить консоль было предостаточно. В результате возник внушительный дефицит и компания за первый год с момента запуска консоли продала всего 12,5 миллионов консолей — это очень низкие цифры, ведь PlayStation 4 в 2013 году была продана тиражом в 14 миллионов копий. Только за это время аудитория геймеров заметно увеличилась и владельцев консолей в мире стало больше, а продажи упали. И лишь спустя два с половиной года производитель официально заявил, что дефицит закончился — компания продала 30 миллионов консолей и удовлетворила спрос геймеров по всему миру.

Это значит, то теперь пользователи смогут приобрести консоль по разумной цене, потому что спрос плавно выровняли с предложением. Правда, это пока что только заявления производителя, но на деле продавцы в розничных магазинах скидывать цену не планируют. Сейчас консоль PlayStation 5 можно купить примерно за двойную стоимость от рекомендованной, так что придётся немного подождать, пока устройств на рынке появится достаточно много. И вот тогда, спустя два с половиной года ожидания, можно будет смело приобретать новинку и получать от этого море удовольствия, потому что уже и видеоигр на новую приставку выпустили предостаточно, и аксессуаров хватает. Нужно лишь подождать месяц или два.
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