PlayStation 5 теперь невозможно взломать

Это значит, что после того, как консоль будет отключена от сети интернет, пользователи не смогут играть в большинство приобретённых цифровых игр, что достаточно странно с точки зрения тех, кто хочет взять консоль в путь, например, или поиграть на даче, где нет доступа к интернету. Но это изменение предотвратит возможность создания резервных копий игр для последующей передачи другим пользователям, что практически полностью нивелирует вероятность пиратства. Более того, в компании Sony уверены, что это не создаст серьёзных проблем для пользователей с купленными копиями игр, а вот взлом консоли и модификации игр станут значительно сложнее. Впрочем, и раньше взломать игровую консоль было достаточно проблематично на самом деле.