PlayStation 5 теперь невозможно взломать

Не самые лучшие новости для тех, кто предпочитает игровые консоли компании Sony, но не горит особым желанием платить за игры. Суть в том, что свежее обновление прошивки PlayStation 5 привнесло важные изменения, которые существенно усложняют процесс взлома консоли и могут создать проблемы для пользователей, которые пытаются получить доступ к своим цифровым библиотекам после отключения системы от интернета. Специалисты объяснили, что после установки обновления система предоставляет предоставляет возможность восстановить купленный лицензионный контент только для тех игр, которые уже установлены на конкретной системе. Ранее восстанавливались клиенты для всех купленных игр, даже если они не были установлены на консоль.

Это значит, что после того, как консоль будет отключена от сети интернет, пользователи не смогут играть в большинство приобретённых цифровых игр, что достаточно странно с точки зрения тех, кто хочет взять консоль в путь, например, или поиграть на даче, где нет доступа к интернету. Но это изменение предотвратит возможность создания резервных копий игр для последующей передачи другим пользователям, что практически полностью нивелирует вероятность пиратства. Более того, в компании Sony уверены, что это не создаст серьёзных проблем для пользователей с купленными копиями игр, а вот взлом консоли и модификации игр станут значительно сложнее. Впрочем, и раньше взломать игровую консоль было достаточно проблематично на самом деле.
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