PlayStation 5 уже у разработчиков

Некоторое время назад пользователи стали активно обсуждать возможность релиза новой игровой приставки PlayStation 5. Все понимают, что четвертая версия консоли доживает свое последнее время, но когда же появится новинка? Аналитики считают, что осенью 2020 года, то есть примерно через год. В подтверждении того появились данные от крупных студий о том, что они уже получили версию консоли для разработчиков и сейчас активно работают над тем, чтобы создать контент для новой приставки. Нужно понимать, что на момент релиза контента будет очень много, игры только начнут разрабатывать. И у крупных студий будет определенное преимущество, которое позволит выпустить свои хиты. Так что если вы думали о покупке консоли, то можно брать — до новинки еще минимум один год.