PlayStation 5 выглядит как PlayStation 4 Pro

На просторах интернета достаточно активно обсуждают новости о приставке PlayStation 5, которая, если верить слухам, будет официально анонсирована уже 3 июня. Конечно, мы сомневаемся, что производитель расскажет нечто невероятное, ведь до релиза консоли еще много времени, а значит, интерес аудитории нужно подогревать. Однако один из разработчиков, который создает игру для PlayStation 5 и видел прототип консоли, говорит, что ни один из рендеров в интернете не соответствует действительности. Он заявил, что на самом деле консоль PlayStation 5 вовсе не выглядит так, как думают многие. На самом деле консоль выглядит, как PlayStation 4 Pro, только в более толстом исполнении из-за более объемной системы охлаждения. Ждем официального релиза, чтобы проверить.

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