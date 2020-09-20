PlayStation 5 выйдет 19 ноября

Компания Sony объявила, что PlayStation 5 будет стоить 499,99 долларов США, а PS5 Digital Edition намного дешевле и стоит 399,99 долларов США.

Консоли PlayStation 5 будут иметь несколько смещенные даты выпуска во всем мире. Обе консоли будут запущены 12 ноября 2020 года только в США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Они будут запущены для остальных стран 19 ноября.

Полный список эксклюзивных игр в день запуска консоли:

  • Astro's Playroom (Japan Studio) - предустановлена ​​на PS5
  • Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)
  • Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)
  • Marvel's Spider-Man: Майлз Моралес (Insomniac Games)
  • Sackboy - большое приключение (Sumo Digital / XDEV)
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