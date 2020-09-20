PlayStation 5 выйдет 19 ноября

Консоли PlayStation 5 будут иметь несколько смещенные даты выпуска во всем мире. Обе консоли будут запущены 12 ноября 2020 года только в США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Они будут запущены для остальных стран 19 ноября.
Полный список эксклюзивных игр в день запуска консоли:
- Astro's Playroom (Japan Studio) - предустановлена на PS5
- Demon's Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)
- Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)
- Marvel's Spider-Man: Майлз Моралес (Insomniac Games)
- Sackboy - большое приключение (Sumo Digital / XDEV)