PlayStation 5 выйдет не скоро

В сети появились весьма интересная аналитика о том, что компания Sony перед релизом PlayStation 5 планирует продать 100 миллионов консолей PlayStation 4. Это весьма реальная информация, ведь на текущий момент на конец 2018 года Sony продала 96,8 миллионов консолей четвертого поколения. Прогнозы компании учитывают спад популярности приставки, но PlayStation 4 должна разойтись тиражом в 10 миллионов устройств за 2019 год, тем самым преодолев отметку в 100 миллионов копий за время существования приставки. Это значит, что новинку покажут в 2020 году и тогда же она отправится в продажу. Сейчас PlayStation 5 является лишь проектом, который еще нужно доработать и отполировать для потенциальных покупателей, которые хотят идеала.