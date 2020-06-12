PlayStation 5 выйдет в двух форматах

Вчера после презентации компании Sony у многих возник вопрос о том, почему нужно было выпускать две версии консоли PlayStation 5. Дело в том, что компания показала одну приставку с возможностью устанавливать диски и вторую без такой возможности. Для многих такое решение оказалось загадкой, но на самом деле все довольно просто. У многих пользователей сейчас нет дисков и игр с ними, они все игры берут в магазине и им это не нужно — зачем им покупать консоль с оптическим приводом. С другой стороны, если у пользователя любовь к коллекционированию физических копий игр или он хочет купить игру, поиграть, а потом продать диск, то почему бы не дать ему такую возможность в принципе? Вот ради удовлетворения требований пользователей это и было сделано.