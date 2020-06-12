PlayStation 5 выйдет в двух форматах

Вчера после презентации компании Sony у многих возник вопрос о том, почему нужно было выпускать две версии консоли PlayStation 5. Дело в том, что компания показала одну приставку с возможностью устанавливать диски и вторую без такой возможности. Для многих такое решение оказалось загадкой, но на самом деле все довольно просто. У многих пользователей сейчас нет дисков и игр с ними, они все игры берут в магазине и им это не нужно — зачем им покупать консоль с оптическим приводом. С другой стороны, если у пользователя любовь к коллекционированию физических копий игр или он хочет купить игру, поиграть, а потом продать диск, то почему бы не дать ему такую возможность в принципе? Вот ради удовлетворения требований пользователей это и было сделано.

Комментарии и отзывы PlayStation 5
Обзоры:
Топ лучших подарков мужчине на 23 февраля. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБТоп лучших подарков мужчине на 23 февраля. Sony PlayStation 4 Slim 500 ГБ
Предварительный обзор Acer ConceptD 700. Новый взгляд на ПКПредварительный обзор Acer ConceptD 700. Новый взгляд на ПК
Предварительный обзор Corsair Vengeance 6100. Готовый игровой монстрПредварительный обзор Corsair Vengeance 6100. Готовый игровой монстр
Новости:
Отправляется в релиз

Какое-то время назад на просторах интернета активно обсуждали возможность создания портативного компьютер...
HP EliteOne 800 G6 создан для работы в офисе

Компания HP довольно хорошо чувствует себя на рынке компьютеров, так как в большинстве компаний или даже ...
Ради PlayStation 5 и Xbox Series X был переделан UE 4

Компания Epic Games посли официального анонса игровой консоли PlayStation 5 решила переделать движок Unre...
Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтентаОбзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900KОбзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K
Выбираем чехол для iPhone 11 Pro...
Выбираем чехол для iPhone 11 ProБуквально каждый современный производитель смартфонов делает упор на внешнем виде своего продукта, так ка...
HP представила игровую оперативную памят...
HP представила игровую оперативную памятДлительное время на просторах интернета ходили новости о том, что компания HP думает выйти на рынок компь...
Компания Motorola анонсировала смартфон ...
Компания Motorola анонсировала смартфон Компания Motorola анонсировала бюджетный смартфон Moto G8 Power Lite. ...
Голосовой помощник Алиса теперь ведет пе...
Голосовой помощник Алиса теперь ведет пеВ умных колонках с Алисой появилось персональное утреннее шоу. Теперь люди могут слушать полезную информа...
Huawei объявила дату презентации нового ...
Huawei объявила дату презентации нового Компания Huawei объявила дату презентации нового смарт-телевизора линейки Vision. ...
В продажу вышел смартфон Honor Play 4T з...
В продажу вышел смартфон Honor Play 4T зСегодня на рынке стартовали продажи смартфона Honor Play 4T, который был анонсирован пару дней назад. Кон...
Материнская плата MSI MEG Z490 Ace появи...
Материнская плата MSI MEG Z490 Ace появиМатеринская плата MSI MEG Z490 Ace появилась на российском рынке. Новая плата обладает широким функционал...
Беспроводные наушники HTC U Ear засветил...
Беспроводные наушники HTC U Ear засветилКомпания HTC готовится присоединится к прибыльному бизнесу по выпуску настоящих беспроводных наушников. H...
Нас ожидает переиздание игры Star Wars E...
Нас ожидает переиздание игры Star Wars EНовая версия игры от команды разработчиков Aspyr улучшает игру, добавляя визуальные эффекты, улучшая конт...
Realme X50 Pro Player Edition получит пр...
Realme X50 Pro Player Edition получит прКомпания Realme раскрыла подробные характеристики дисплея в смартфоне Realme X50 Pro Player Edition, кото...
EKWB выпустила пластину EK-Quantum Refle...
EKWB выпустила пластину EK-Quantum RefleEKWB выпустила охлаждающую пластину EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB разработанная специальн...
Лучшие гаджеты для профилактики коронави...
Лучшие гаджеты для профилактики коронавиINOI Band Мы настоят...
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Обзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонкаОбзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонка
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Обзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесосОбзор Hoover TCP 2010 019 CAPTURE. Недорогой мешковый пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor