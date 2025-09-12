PlayStation 6 будет в 2-3 раза мощнее PlayStation 5

Автор канала Moore’s Law Is Dead опубликовал полный список характеристик будущей консоли PlayStation 6, и они оказались ещё более впечатляющими, чем в прошлых отчётах. Самым сильным пунктом называют трассировку лучей — если ранее говорилось о приросте в 5–10 раз по сравнению с базовой PlayStation 5, то теперь речь идёт уже о 6–12-кратном апгрейде. В лучшем случае это приблизит PS6 к уровню актуального флагмана от NVIDIA — GeForce RTX 5090, что теоретически позволит реализовать полноценный рендеринг с трассировкой пути в реальном времени. Для консоли и особенно для AMD, которая до сих пор уступала NVIDIA в этой области, такой скачок был бы неожиданным, хотя слухи о том, что новая архитектура AMD будет сосредоточена на трассировке лучей и ИИ, ходили уже давно. При этом рост производительности в растеризации будет гораздо скромнее — всего в 2,5–3 раза относительно PS5.

Система, по словам инсайдера, построена на монолитном APU площадью 280 мм2, произведённом по 3-нм техпроцессу TSMC, что снизит энергопотребление до примерно 160 Вт против более прожорливой PlayStation 5 Pro. Центральный процессор получит восемь ядер Zen 6C (из которых одно резервное) и два энергоэффективных ядра Zen 6 для фоновых задач. Графический модуль будет включать 54 вычислительных блока RDNA 5 (скорее всего, два будут отключены), частота — 2,6–3 ГГц, объём кэша L2 — 10 МБ. Производительность ожидается в пределах 34–40 терафлопс — для сравнения, у PS5 это 10,28 терафлопс, у PS5 Pro — 16,7 терафлопс, а у PS4 — всего 1,84 терафлопс.