PlayStation 6 будет в три раза мощнее PlayStation 5

PlayStation 6 и следующая Xbox получат целый ряд технологических улучшений для ускорения рендеринга с трассировкой лучей, но, по словам инсайдеров, до «идеальной» трассировки без компромиссов ещё десятки лет. Инсайдер LeviathanGamer привёл список технологий, которые, по его мнению, могут серьёзно продвинуть рейтрейсинг — ускоренная матричная математика (её фундамент заложен в RDNA4), двойное ускорение Intersection Testing, единый кэш LDS/L0, выделенный блок управления стэком и трассировкой, аппаратная сортировка для когерентности и трёхкоординатная декомпрессия геометрии. Известный инсайдер Kepler L2 подтвердил на форуме NeoGAF, что следующая графическая архитектура AMD, именно она ляжет в основу PlayStation 6 и новой Xbox, получит всё это и даже больше.

В итоге прирост производительности в трассировке лучей будет действительно заметным. Однако, добавил он, полностью «безкомпромиссного» рейтрейсинга на консолях ждать ещё минимум два десятилетия. По слухам, именно рейтрейсинг станет одним из ключевых направлений для PlayStation 6 — консоль должна показать пятикратный или даже десятикратный рост производительности в этой области по сравнению с базовой PS5. В то же время ускорение растеризации составит «всего» 2–3 раза. Для кого-то это может показаться скромным, но такой прирост позволит системе без труда запускать игры в 4K при 120 FPS, сохраняя относительно адекватную себестоимость. Остаётся только дождаться релиза.