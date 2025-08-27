PlayStation 6 будет в три раза мощнее PlayStation 5

PlayStation 6 и следующая Xbox получат целый ряд технологических улучшений для ускорения рендеринга с трассировкой лучей, но, по словам инсайдеров, до «идеальной» трассировки без компромиссов ещё десятки лет. Инсайдер LeviathanGamer привёл список технологий, которые, по его мнению, могут серьёзно продвинуть рейтрейсинг — ускоренная матричная математика (её фундамент заложен в RDNA4), двойное ускорение Intersection Testing, единый кэш LDS/L0, выделенный блок управления стэком и трассировкой, аппаратная сортировка для когерентности и трёхкоординатная декомпрессия геометрии. Известный инсайдер Kepler L2 подтвердил на форуме NeoGAF, что следующая графическая архитектура AMD, именно она ляжет в основу PlayStation 6 и новой Xbox, получит всё это и даже больше.

В итоге прирост производительности в трассировке лучей будет действительно заметным. Однако, добавил он, полностью «безкомпромиссного» рейтрейсинга на консолях ждать ещё минимум два десятилетия. По слухам, именно рейтрейсинг станет одним из ключевых направлений для PlayStation 6 — консоль должна показать пятикратный или даже десятикратный рост производительности в этой области по сравнению с базовой PS5. В то же время ускорение растеризации составит «всего» 2–3 раза. Для кого-то это может показаться скромным, но такой прирост позволит системе без труда запускать игры в 4K при 120 FPS, сохраняя относительно адекватную себестоимость. Остаётся только дождаться релиза.
Nintendo Switch 2 запускает старые игры на 60 FPS…
Обратная совместимость Nintendo Switch 2 оказалась даже лучше, чем ожидалось до выхода консоли — множеств…
У Nintendo Switch 2 очень медленный дисплей…
С момента выхода Nintendo Switch 2 экран новой консоли неоднократно подвергался критике, но последний ана…
Консоль Xbox продаётся в три раза хуже PS5…
По информации от надёжного инсайдера, совокупные продажи Xbox Series S и X за всё время их присутствия на…
PlayStation 6 будет делать акцент на трассировку лучей…
PlayStation 6, судя по свежим утечкам, сделает серьёзный рывок в производительности трассировки лучей — к…
Для Nintendo Switch 2 выпустили очень нужный аксессуар…
Сегодня компания Belkin официально анонсировала новую коллекцию аксессуаров для недавно вышедшей игровой …
Инсайдер раскрыл характеристики PlayStation 6…
Согласно свежей утечке, опубликованной Moore’s Law Is Dead, Sony выбрала довольно сдержанный подход к арх…
Nintendo Switch 2 бьёт рекорды продаж в США…
Исполнительный директор Circana и аналитик игровой индустрии Мэт Пискателла опубликовал июльскую статисти…
Разработчики до сих пор не получили девкиты Nintendo Switch …
После апрельского анонса Nintendo Switch 2 наблюдается явный дефицит новостей о сторонних играх для новой…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor