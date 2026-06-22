PlayStation 6 могут выпустить в 2029 году

Хотя до 2027 года остаётся всё меньше времени, компания Sony до сих пор не делала официальных заявлений о PlayStation 6. И по этому поводу уже появились плохие новости — аналитики Embracer Group в недавнем отчёте предположили, что консоль следующего поколения может выйти только в 2028 или даже 2029 году. Впрочем, довольно быстро в сети появилась публикация от надёжного инсайдера, который подробно описал, почему данный перенос выхода консоли не выглядит логичным. По его мнению, если консоль уже практически готова, откладывать релиз не имеет смысла, особенно с учётом контрактов с TSMC на производство APU и возможных соглашений по памяти GDDR7 с производителями, а также затрат на исследования и разработки. Компания не может просто поставить новую консоль на паузу — это поставит под вопрос прогресс внутри компании и принесёт огромные убытки.

Также отмечается, что продажи PlayStation 5 постепенно замедляются, и нет никакой гарантии, что цены на память снизятся к 2030 году. При выпуске в 2027 году Sony могла бы продать миллионы устройств до 2030 года, а затем снизить цену после падения стоимости компонентов и тем самым увеличить долю рынка. Если же выпуск сдвинется на 2030 год, компания фактически начнёт цикл продаж с нуля, рискуя оказаться в менее выгодной ситуации на фоне нестабильных цен на память. С другой стороны, стоит понимать, что новая консоль сейчас бы вышла примерно за тысячу долларов — это очень дорого и многие геймеры такие расходы не осилят.
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