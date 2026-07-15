Релиз геймпада FlexStrike отложили на неопределённый срок

Компания Sony неожиданно для аудитории отложила запуск контроллера FlexStrike для PS5 и ПК. Изначально устройство должно было поступить в продажу 6 августа, однако теперь его релиз перенесён на неопределённый срок. Компания объяснила задержку непредвиденными производственными трудностями и не стала вдаваться в детали, но многих геймеров это, безусловно, огорчило. Первоначально запуск FlexStrike был запланирован на один день с выходом Marvel Tōkon: Fighting Souls — файтинга по вселенной Marvel от студии Arc System Works, издателем которого выступает PlayStation.

«Мы хотели сообщить обновлённую информацию о сроках запуска беспроводного файтстика FlexStrike. Из-за непредвиденных производственных задержек устройство поступит в продажу позже запланированного. Мы поделимся новой информацией в ближайшее время», — говорится в обновлении публикации PlayStation Blog, посвящённой контроллеру и другим аксессуарам. Стоимость FlexStrike составляет 200 долларов, в комплект входят чехол для переноски с ремнём и встроенный аккумулятор. Контроллер получил привычные кнопки PlayStation, однако они расположены на плоской панели, как в аркадных автоматах и других специализированных файтстиках для файтингов. Это предоставляет геймерам, которые предпочитают файтинги, определённое преимущество в плане управления, так как можно быстрее выполнять комбинации ударов. Но это сделано скорее для опытных геймеров, нежели для новичков.