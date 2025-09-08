PlayStation 6 получит съёмный дисковод

7 ноября 2025 года исполнится ровно год с момента выхода PS5 Pro — консоли, которая стала своеобразной серединой жизненного цикла PlayStation 5. Чем глубже мы продвигаемся в поколение PS5, тем ближе становится и выход PlayStation 6. И хотя пока что почти вся информация о новой приставке строится на слухах и догадках, свежий отчёт Insider Gaming выглядит вполне логично — предполагается, что PS6 получит съёмный дисковод. На самом деле идея со съёмным приводом уже давно реализована — ещё с 2023 года PlayStation продаётся в модификациях с оптическим приводом и без него. Поэтому неудивительно, что Sony продолжит использовать эту же производственную схему в новом поколении. По данным источников, PS6 будут предлагать точно так же, как и PS5 — с дисководом в комплекте или без него, оставляя возможность докупить его отдельно.

Причины кроются не только в удобстве производства, но и в том, что Sony пока не готова полностью отказаться от физических носителей. Тем не менее курс компании на цифровое будущее прослеживается всё чётче — в слухах фигурирует портативная приставка PlayStation без дисковода, а модульный подход уже показывает, что цифровая экосистема постепенно становится приоритетом. Таким образом, поклонники физических копий игр пока могут не волноваться — Sony сохраняет для них выбор, хотя вектор развития PlayStation явно смещается в сторону цифровой модели. Но если в PS6 будет привод, то следующие лет 8-10 от него точно никто не откажется.