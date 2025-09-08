PlayStation 6 получит съёмный дисковод

7 ноября 2025 года исполнится ровно год с момента выхода PS5 Pro — консоли, которая стала своеобразной серединой жизненного цикла PlayStation 5. Чем глубже мы продвигаемся в поколение PS5, тем ближе становится и выход PlayStation 6. И хотя пока что почти вся информация о новой приставке строится на слухах и догадках, свежий отчёт Insider Gaming выглядит вполне логично — предполагается, что PS6 получит съёмный дисковод. На самом деле идея со съёмным приводом уже давно реализована — ещё с 2023 года PlayStation продаётся в модификациях с оптическим приводом и без него. Поэтому неудивительно, что Sony продолжит использовать эту же производственную схему в новом поколении. По данным источников, PS6 будут предлагать точно так же, как и PS5 — с дисководом в комплекте или без него, оставляя возможность докупить его отдельно.

Причины кроются не только в удобстве производства, но и в том, что Sony пока не готова полностью отказаться от физических носителей. Тем не менее курс компании на цифровое будущее прослеживается всё чётче — в слухах фигурирует портативная приставка PlayStation без дисковода, а модульный подход уже показывает, что цифровая экосистема постепенно становится приоритетом. Таким образом, поклонники физических копий игр пока могут не волноваться — Sony сохраняет для них выбор, хотя вектор развития PlayStation явно смещается в сторону цифровой модели. Но если в PS6 будет привод, то следующие лет 8-10 от него точно никто не откажется.
Nintendo нашла способ сократить расходы на игры под Switch 2…
Более мощная и производительная Switch 2 подарила геймерам технический скачок, а разработчики получили во…
Nintendo извинилась за дефицит Switch 2…
Во время недавней встречи с инвесторами президент Nintendo Сюнтаро Фурукава прокомментировал высокий спро…
На Sony подали в суд за монополию PlayStation…
Некоммерческая организация Stichting Massaschade & Consument, представляющая интересы потребителей в колл…
Nintendo Switch 2 продалась тиражом 6 миллионов единиц…
Сегодня компания Nintendo опубликовала финансовый отчёт за последний квартал, в котором раскрыла данные о…
Microsoft представила портативку Microsoft ROG Xbox Ally…
Microsoft и ASUS официально представили новое поколение портативных игровых устройств серии ROG Xbox Ally…
Microsoft заморозила разработку Forza Motorsport для Xbox Se…
По свежим данным инсайдеров, студия Turn 10, известная как разработчик серии Forza Motorsport, больше не …
8BitDo представила необычный геймпад Pro 3…
Компания 8BitDo представила контроллер Pro 3 — первое обновление линейки Pro с 2021 года. В отличие от мн…
Sony выпустит урезанную версию PlayStation 5 Digital Edition…
В Европе скоро выйдет обновлённая версия PlayStation 5 Digital Edition, и, несмотря на то что официальная…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor