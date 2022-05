PlayStation Days of Play 2022 стартует на этой неделе

Мероприятие PlayStation Days of Play 2022 вполне может начаться в конце этой недели. На это указывает недавно появившееся изображение от турецкого пользователя Twitter. Пока неизвестна дата мероприятия но судя по этому изображению, ежегодное мероприятие Sony начинается 25 мая и продлится до 8 июня.

В 2020 году мероприятие State of Play также стартовало 25 мая, тогда как в прошлом году Sony запустила мероприятие на день позже, 26 мая. Более подробная информация о включенных предложениях пока не разглашается. Тем не менее, если эта информация действительно верна, вполне вероятно, что Sony официально объявит дату начала продаж. В прошлом году у Sony были довольно хорошие скидки на различные игры для PS5, включая Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls и Sackboy: A Big Adventure. Также были включены некоторые недавние игры для PS4, в том числе The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima.