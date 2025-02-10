PlayStation Network умерла из-за сбоя

После масштабного сбоя в работе PlayStation Network, который завершился вчера, компания Sony официально объявила, что автоматически подарит подписчикам сервиса PlayStation Plus дополнительные пять дней подписки. Об этом официально заявили в официальном аккаунте службы поддержки Ask PlayStation в социальной сети X. «Сетевые сервисы полностью восстановились после возникшей технической проблемы. Мы приносим извинения за неудобства и благодарим сообщество за терпение», — сообщили представители компании. Стоит напомнить, что сбой продолжался почти сутки — первые жалобы пользователей начали появляться в пятницу около 18:00 по восточному времени, а восстановление работы сети было подтверждено Sony в субботу незадолго до 19:00 по тому же часовому поясу.

Во время сбоя игроки сталкивались с трудностями при входе в аккаунты, посещении магазина PlayStation Store и запуске игр. Например, система просто не могла проверить подлинность физических копий видеоигр, то есть владельцы дисков не могли поиграть в купленную ими игру. Естественно, поиграть в цифровые версии тоже было невозможно, потому что серверы компании «легли» и проверить подлинность цифровой подписи не могли. Это довольно неприятно, потому что сбой произошёл в субботу, когда многие геймеры хотели сесть после рабочей недели и поиграть с удовольствием. Но взамен они получили 5 дней бонусом подписки, так что, теоретически, недовольных быть не должно. При этом причины сбоя компания так и не раскрыла.
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