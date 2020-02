После февральских игр Bioshock: The Collection и The Sims 4, Sony в марте выпускает две игры Shadow of the Colossus и Sonic Force. Игры будут доступны для подписчиков PlayStation Plus.

Shadow of the Colossus - видеоигра для игровой приставки Sony PlayStation 2 в жанре Action-adventure с элементами головоломки.

Sonic Force - видеоигра легендарной серии Sonic the Hedgehog в жанрах платформер и action-adventure, разработанная студией Sonic Team.