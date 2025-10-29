PlayStation Portal вскоре позволит стримить игры

Портативная консоль PlayStation Portal может вскоре получить одно из самых ожидаемых обновлений — об этом свидетельствует утечка из приложения PS App. На официальном сабреддите устройства пользователь GetTheWetsOn опубликовал скриншот страницы игры Deliver at All Costs в PS App, где упоминалось, что для подписчиков PS Plus Premium станет доступен облачный стриминг купленных цифровых игр на PlayStation Portal. По словам пользователя, аналогичное упоминание ранее появлялось и на странице ремейка Dead Space, но вскоре было удалено. Хотя Sony пока официально не подтверждала появление этой функции, вероятность её внедрения довольно высока, ведь подобное совпадение на страницах двух разных игр вряд ли является случайностью.

С момента выхода консоли и неожиданного успеха устройства компания Sony не раз заявляла, что рассматривает возможность расширения его функционала. Возможность стриминга уже купленных игр без необходимости загрузки их на домашнюю консоль стала бы идеальным шагом в этом направлении. Напомним, что PlayStation Portal вышла в 2023 году и изначально создавалась как устройство для Remote Play — потоковой игры с PlayStation 5. Несмотря на то, что консоль не является прямым наследником PlayStation Vita, она прекрасно справляется со своей задачей, предлагая стабильное и качественное соединение для удалённой игры. Но с запуском облачного гейминга продукт, безусловно, мог бы обрести куда больше пользователей со всего мира.