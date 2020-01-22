PlayStation VR 2 выйдет в 2020 году

Технологии в области виртуальной реальности постоянно развиваются, позволяя геймеру получать больше удовольствия от происходящего на дисплее. Однако далеко не всегда это выходит из-за низкого разрешения на дисплеях. такая проблема была у PlayStation VR первого поколения, ведь там стоят достаточно простые экраны, которые давят на глаза и не дают пользователю получить должное удовольствие от погружения в виртуальный мир. К счастью, в 2020 году вместе с релизом PS5 будет представлена и система PlayStation VR 2, которая позволит не переживать о качестве картинки. Производитель уверяет, что там она будет на очень высоком уровне и каждый сможет играть с удовольствием в абсолютно любые современные проекты. Жаль, что этих проектов не так много на самом деле.