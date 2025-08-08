PlayStation движется в сторону платформы, а не железа

Во время сессии вопросов и ответов для инвесторов по итогам первого квартала 2025 года руководители Sony раскрыли множество деталей стратегии PlayStation. В частности, компания подтвердила, что постепенно отказывается от модели, ориентированной исключительно на продажу «железа», и переходит к платформенной стратегии, нацеленной на расширение аудитории и вовлечённости за пределами консолей PlayStation. В рамках этого же Q&A стало известно, что Bungie планирует выпустить свой шутер Marathon до марта 2026 года. При этом студия, несмотря на обещанную при покупке независимость, постепенно будет интегрирована в состав PlayStation Studios. И, естественно, тема игр-сервисов для PlayStation поднималась неоднократно — финансовый директор Sony Лин Тао признала, что план по запуску десяти игр-сервисов к марту 2026 года реализуется не так гладко, как ожидалось.

Однако она отметила, что ситуация не настолько мрачная, а накопленный опыт пригодится для будущих проектов. За последний год новости в этой области были в основном негативными — в прошлом году отменили Concord, а в этом — отложили Marathon. Тем не менее, если взглянуть на пятилетнюю динамику, ещё пять лет назад у PlayStation Studios почти не было игр-сервисов. Сейчас их уже четыре — Helldivers 2, MLB The Show, Gran Turismo 7 и Destiny 2 от Bungie. Эти проекты стабильно приносят прибыль — в первом квартале 2025 года доля игр-сервисов составила около 40%, а за год — примерно 20–30%. Так что динамика положительная.