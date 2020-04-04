PlayStation подарит своим подписчикам Uncharted 4 и Dirt Rally 2.0

2020-04-04, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - PlayStation Plus; [65]
Компания Sony анонсировала подборку бесплатных игр апреля месяца для своих подписчиков PlayStation Plus .

Компания решила подарить игрокам эксклюзивную Uncharted 4: A Thief’s End.

Сюжет игры Uncharted 4: A Thief’s End рассказывает о последнем приключении Натана Дрейка. Пытаясь помочь брату, герой попадает в очередную гонку за сокровищами, в которой его ждут перестрелки, исследование древних городов и много паркура.

Ещё одной бесплатной игрой стала игра Dirt Rally 2.0.

Dirt Rally 2.0 — это симулятор раллийных гонок, где меняются погодные условия, которые влияют на гонку, обширную настройку авто и многое другое.

Dirt Rally 2.0 и Uncharted 4: A Thief’s End станут доступны бесплатно подписчикам PlayStation Plus начиная с 7 апреля по 4 мая. До тех пор у игроков еще есть время забрать бесплатные игры марта, которыми стали Shadow of the Colossus и Sonic Forces.


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