Линейка игровых приставок PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая марка консолей в истории. Стоит отметить, что это звание PlayStation весьма заслуженно получила, ведь только недавно мы говорили о том, что приставка PlayStation 4 продалась тиражом свыше 100 миллионов копий. А ведь есть еще вторая версия, которая была продана в каком-то заоблачном количестве. Производитель делает ставку на простом железе, которое стоит недорого, плюс потом зарабатывает на продаже игр и прочего контента. В итоге даже продавая доступную консоль компания может легко зарабатывать приличные деньги на PlayStation, что и привело к такому быстрому росту рынка игровых приставок. Пятая PlayStation тоже поставит новые рекорды.