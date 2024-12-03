PlayStation празднует своё 30-летие

Есть просто отличные новости для олдскульных геймеров, которые ещё помнят времена ADSL-модемов, звук треска колонок компьютера во время входящего звонка мобильного телефона и объём памяти CD-дисков. Суть в том, что на ограниченное время владельцы игровой консоли PS5 смогут настроить интерфейс консоли, выбрав темы из истории PlayStation. Среди доступных вариантов имеются темы, вдохновлённые всеми четырьмя предыдущими поколениями консолей, а также специальная тема, посвящённая 30-летию данной линейки приставок. Скорее всего, многие выберут классическую тему PSX, так как она во многом наиболее легендарная.

Кроме этих стильных тем для PS5, PlayStation выпустила видео с благодарностью игрокам за поддержку на протяжении трёх десятилетий и запустила праздничную распродажу, которая продлится до 20 декабря. Правда, на самом деле данное предложение в PlayStation Store очень слабо отличается от обычной зимней или осенней распродажи, но всё равно приятно, особенно если вы давно хотели купить какую-то игру за разумные деньги. При этом на самом деле удивительно, что игровая консоль с таким колоссальным стажем на текущий момент вошла в своё пятое поколение — за тридцать лет японский гигант мог легко выпустить десяток поколений игровых приставок. Но, видимо, технологии ранее развивались не настолько быстро, чтобы делать акцент на свежих чипах раз в пару лет, а сейчас компания Sony просто упёрлась в потолок возможностей систем на кристалле.
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