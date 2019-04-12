PlayStation выпустила собственный бургер

Компания PlayStation совместно с BurgerHeroes выпустили новый бургер «Дикон», приуроченный к выходу новой игры «Жизнь после» на PlayStation 4. Новый бургер создан специально для тех, кто c предвкушением ждет выхода игры. Бренд-шефу Burger Heroes Петру Рабчевскому и шеф-повару Михаилу Цыплакову в рецептуре "Дикона" удалась подобрать такие ингредиенты, которые максимально передают неукротимый дух игры. Он состоит из можжевеловой булки, вяленой говядины пастрами, горчицы, салата фризе.
Попробовать новый бургер можно уже сейчас в сети бургер-баров Burger Heroes.
Релиз игры «Жизнь после» состоится 26 апреля 2019 года эксклюзивно на PlayStation 4. Предзаказ можно оформить уже сейчас по этой ссылке