Почти все игры PlayStation 4 будут обратно совместимы с PlayStation 5

Новая консоль от Sony, PlayStation 5, будет поддерживать почти все лучшие игры PlayStation 4 при запуске. Об этом объявил главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainement Джим Райан. Sony провела тесты более 1000 игр для PlayStation 4, в итоге более 99% из них можно будет запустить на новой консоли через обратную совместимость.

Еще одной новостью для фанатов Sony, стал анонс новой эксклюзивной коллекции Plus для PlayStation Plus. Она дает подписчиками доступ к лучшим играм для PS4, включая Bloodborne, God of War, Uncharted 4 и другие. Sony PlayStation 5 поступит в продажу с 19 ноября.