Подарки от Sony для подписчиков PlayStation Plus в Ноябре

В Ноябре Sony вновь порадует своих подписчиков PlayStation Plus, а именно раздачей бесплатных серий игр.

Nioh

4 ноября подписчики получат игру Nioh и Outlast 2.Игрокам предстоит сыграть за ирландского самурая, который прибыл в Японию, преследуя своего врага.Геймплейно Nioh - классический Solus-like с опасными противниками, частыми смертями и кострами.

Outlast 2

В продолжении популярного хоррора геймеров забросит в поселок, где обитают религиозные оккультисты. Главный герой — журналист, который прибыл разузнать, что же на самом деле там творится и, как говорится, вляпался.