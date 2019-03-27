Подборка лучших Wi-Fi роутеров

2019-03-27, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4; [107]
Многие пользователи интернета часто сталкивались с проблемой подключения к сети. Кто то грешил на своего провайдера, а кто то находил проблему в Wi-Fi роутере. На рынке сегодня представлено множество моделей Wi-Fi роутеров, стоимость которых отличается в десятки раз, так что вопрос выбора оптимального варианта встречается часто. К этому случаю, ниже мы привели подборку лучших Wi-Fi роутеров по мнению МегаОбзор.

Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4

Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4 - компактный Wi-Fi роутер, оснащенный 4 всенаправленными антеннами. Благодаря этому, устройство способно обеспечить беспроводной доступ в интернет на большой площади. Устройство способно работать сразу в двух частотах 2.4 Ггц и 5 Ггц. Встроенная память объемом 128 MB позволяет использовать роутер для создания крупной беспроводной сети. Устройство поддерживает одновременное подключение до 128 удаленных устройств. Благодаря удобному приложению для Android и iOS, вы сможете управлять настройками роутера находясь вдали от дома.

Keenetic Giga (KN-1010)

Wi-Fi роутер Keenetic Giga (KN-1010) - обладает расширенным функционалом и может применяться в качестве двухдиапазонного Wi-Fi-роутера, одновременно работающего в частотах 2,4 и 5 ГГц. Он укомплектован гигабитным WAN-портом, 4 LAN-портами и разъемами USB 2.0 и 3.0, пригодными для установки 3G/LTE-модема. Задать все основные рабочие параметры сетевого устройства можно через мобильное приложение Telnet или Web-интерфейс. 4 наружные несъемные антенны маршрутизатора Keenetic Giga KN-1010 обеспечивают коэффициент усиления сигнала беспроводной сети 5 dBi. Поддержка устройством сервисов Яндекс.DNS и SkyDNS позволит вам защитить подключенные сетевые устройства от киберугроз или организовать родительский контроль. Прибор, рассчитанный на работу в помещении, комплектуется внешним адаптером питания и патч-кордом.

netis WF2419E

Wi-Fi роутер netis WF2419E - этот роутер обеспечивает беспроводную сеть Интернет в доме или офисе, благодаря высокой пропускной способности позволяет значительно ускорить загрузку файлов, сделать качество звонков посредством интернет-телефонии на лучшем уровне и с наивысшим разрешением. 2 мощные антенны в комплекте с NETIS WF2419E способные усилить сигнал настолько, что в каждом уголке дома будет уверенный сигнал беспроводной сети. Маршрутизатор отличается высокой степенью безопасности, при этом он поддерживает 3 дополнительные линии для ваших друзей.

ASUS RT-AC57U

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC57U - станет ключевым элементом создаваемой в доме или офисе беспроводной сети, обеспечивающей пользовательским мобильным и компьютерным устройствам доступ к сети Интернет. Он может подключаться к мобильной сети стандарта 3G или 4G/LTE при помощи подходящего USB-модема, гарантируя подключенным через Wi-Fi устройствам стабильное высокоскоростное соединение. Его Wi-Fi-модуль способен работать одновременно функционировать в диапазонах 5 и 2,4 ГГц. Четыре внешние стационарные антенны маршрутизатора ASUS RT-AC57U обладают серьезным коэффициентом усиления 5 dBi и распространяют зону действия беспроводной сети на внушительную площадь. Скорость передачи данных у этой модели равняется 867 Мбит/с при работе в диапазоне 5 ГГц и 400 Мбит/с - в 2.4-гигагерцевом диапазоне. Маршрутизатор располагает четырьмя LAN-портами и интерфейсом USB 3.0, позволяющим присоединять внешний накопитель, подзаряжать мобильные устройства и т.д.

Tenda AC10U

Wi-Fi роутер Tenda AC10U - интеллектуальный двухдиапазонный гигабитный Wi–Fi маршрутизатор со скорость передачи данных до 1167Mbps. Оснащен мощным процессором 1GHz и 128MB DDR3 оперативной памяти, предлагает отличную производительность Каждый радиомодуль использует по 2 независимые внешние антенны с коэффициентом усиления в 5 дБи, что обеспечивает качественное покрытие. С 802.11ac можно забыть про «торможение» и «замирание» картинки при просмотре онлайн-видео с высоким битрейтом. Tenda AC10U оснащен 4 гигабитными интерфейсами – 3 LAN и 1 WAN. Наличие порта USB 2.0, который можно использовать для подключения внешнего накопителя, домашнего NAS или медиасервера. Используемый в AC10U процессор обеспечивает высокую скорость чтения/записи, которой без проблем хватит для просмотра видеоконтента FullHD или 4К с внешнего накопителя.

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