Подписчикам PlayStation Plus доступны две бесплатные игры

В этом месяце компания Sony предлагает подписчикам PlayStation Plus две бесплатные игры: Cities: Skylines и Farming Simulator. Обе игры будут доступны до 1 июня.

Cities: Skylines PlayStation 4 Edition игра-симулятор строительства города. Используя стратегическое мышление и игровые возможности, постройте город вашей мечты. Игра предлагает все инструменты для строительства. Любые объекты начиная с дорог и заканчивая промышленными заводами.

Farming Simulator предлагает окунуться в фермерскую деятельность. Игра с открытым миром. Игрок имеет возможность заниматься различной сельскохозяйственной деятельностью: выращивание сельскохозяйственных культур, разведение животных, лесозаготовка и многое другое. В игре доступно большое количество техники и оборудования для ведения фермерства.