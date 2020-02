Подписчикам PlayStation Plus доступны три бесплатные игры в этом месяце. BioShock: The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hour уже доступны для скачивания.

Sony обычно предлагает две игры подписчикам, но в этом месяце решили удивить. Февральские игры для подписчиков PlayStation Plus будут доступны с 4 февраля и до 2 марта.