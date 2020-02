В марте подписчики PlayStation Plus получат бесплатно на PlayStation 4 игры Shadow of the Colossus и Sonic Forces.

Хотя компания Sony только сегодня 26 февраля в 20:00 по московскому времени объявит официальный набор бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus.

Shadow of the Colossus — экшн игра от третьего лица, в котором игрок исследует большой открытый мир и сражается с титанами.

Sonic Forces это игра которая посвящена приключениям синего ежа по имени Соник.