В феврале абоненты PlayStation Plus получают сразу пять игр бесплатно. Февральская линейка игр включает The Sims 4 и сборник BioShock: The Collection, в состав которого входят BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite.

Кроме того, в феврале обладатели шлема виртуальной реальности PSVR, могут бесплатно скачать шутер Firewall: Zero Hour. Игры в бесплатном доступе появятся 4 февраля этого года.