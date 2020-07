Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры

Компания Sony каждый месяц дарит подписчикам PlayStation Plus бесплатные игры. В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout. Обе игры можно загрузить с 4 августа, до этого момента еще можно успеть получить июльские предложения NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider и Erica.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered - перезапуск шутера 2009 года. Благодаря новой графической начинке игроки могут окунуться в историю COD.

Fall Guys: Ultimate Knockout - онлайн-игра для 60 пользователей. Игроки должны преодолевать испытания и различные препятствия.