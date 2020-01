Компания Sony, объявила список бесплатных игр на Sony PlayStation 4, которые получат подписчики PlayStation Plus в феврале.

BioShock: The Collection

The Sims 4

Firewall Zero Hour

В феврале месяце подписчики PlayStation Plus получат:BioShock: The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hour будут доступны подписчикам PlayStation Plus с 4 февраля до 2 марта. У пользователей сервиса также есть время забрать бесплатные игры января.