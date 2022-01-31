Подразделение планшетов Google активно набирает сотрудников;

Google предложил производителям смартфонов начать разработку аппаратного обеспечения для планшета Android, в то время как технический гигант также занимается разработкой программной инфраструктуры Android 12L, предназначенной для планшетов и складных устройств. Android 12L — это промежуточное обновление для улучшения функциональности планшета.

Google сделала еще один шаг вперед, предложив новую вакансию старшего инженера-менеджера отдела Android Tablet App Experience, который считается руководителем группы в новом подразделении Android-планшетов. В описании должности Google говорит, что считает, что будущее вычислительной техники смещается в сторону более мощных и способных планшетов, что соответствует направлению исследований Google. Наблюдатели отрасли считают, что Google могла продолжить разработку планшетов Android, когда iPad впервые появился более десяти лет назад. Новому подразделению по разработке Android-планшета, безусловно, не хватает мощностей. Вторая попытка от Google в разработке Android-планшета должна дойти до конца выпустив инновационное устройство.