Подробная информация об архитектуре AMD Zen3+ и мобильных процессорах Ryzen 6000 «Rembrandt»

В четверг, AMD представила мобильные процессоры Ryzen 6000 серии «Rembrandt». Компания утверждает, что эти чипы обеспечивают повышение производительности ЦП, а также значительный скачок в энергоэффективности и производительности встроенной графики. В основе этих процессоров лежит новый 6-нм чип Rembrandt, который компания строит на узле производства кремния TSMC N6, использующем литографию EUV.

Кремний «Rembrandt» в целом сочетает в себе 8-ядерный / 16-поточный ЦП на основе новой микроархитектуры Zen 3+, большой новый iGPU на основе графической архитектуры RDNA2 с поддержкой трассировки лучей в реальном времени; контроллер памяти DDR5 + LPDDR5 и полный корневой комплекс PCI-Express Gen4. iGPU, интерфейс памяти и интерфейс PCIe представляют собой обновления поколений по сравнению с «Cezanne» предыдущего поколения, и может показаться, что ЦП практически не изменился, но AMD утверждает, что в ЦП было внесено несколько оптимизаций, чтобы заработать ярлык.

Крупнейшим инженерным вложением в «Rembrandt» является редизайн управления питанием с нуля, который в значительной степени использует управление питанием (в отличие от управления синхронизацией). Каждый основной компонент процессора, включая отдельные ядра ЦП, отдельные вычислительные блоки iGPU, контроллеры памяти и контроллер дисплея, можно перевести в спящий режим с помощью ограничения питания (отключение их питания) и разбудить в миллисекундном масштабе. . Это позволяет процессору использовать возможности доли секунды при обычном использовании (например, неподвижный экран при чтении документа или веб-страницы), чтобы перевести выбранные компоненты в спящий режим. Эти «отключения питания» оказывают усугубляющее влияние на эффективность энергопотребления, и AMD заявляет о значительном увеличении времени автономной работы.

Новое ядро ​​​​ЦП Zen 3+ имеет более 50 новых или обновленных функций по сравнению с Zen 3. Восемь из этих ключевых улучшений представляют собой переработку всех элементов конструкции, чтобы обеспечить лучшую утечку энергии; аппаратный выход из спящего режима, называемый восстановлением PC6; изолированная инициализация кэша L3 для более быстрого пробуждения; возможность UEFI CPPC для каждого потока (в отличие от ядра в предыдущем поколении); несколько оптимизаций энергопотребления на уровне кеша, в том числе возможность запретить отключение питания кешей, если слишком много промахов кеша (что в долгосрочной перспективе экономит энергию из-за необходимости пробуждения кеша); детальный контроль пикового тока, который увеличивает мощность по мере необходимости вместо включения компонентов по принципу «все или ничего»; интеллектуальная последовательность пробуждения ядра ЦП, которая учитывает шаблоны использования перед сном; и новое состояние Enhanced CC1, которое переводит ядра в спящий режим из-за низкой загрузки. Кремний «Рембрандт» имеет один Zen 3+ CCX (комплекс ядер ЦП) с 8 ядрами ЦП. Каждый из них имеет 32 КБ кэша L1I и 32 КБ кэша L1D; выделенный кэш L2 объемом 512 КБ и общий кэш L3 объемом 16 МБ.
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