Подробнее Intel Core Coffee Lake 8300 - 8500 - 8600T и 8670

Ранее мы уже писали о шестиядерном процессоре Core i5 8500, появляющемся в базе данных SiSoft Sandra, и появились новые данные, как Core i3 8300, Core i5 8600T и Core i7 8670.Итак, мы уже говорили о 6-ядерном Core i5 8500 с базовыми частотами 3,0 ГГц и турбобуст до частот ~ 4.2 ГГц. Теперь мы можем добавить Core i3-8300, i5-8600T и i7-8670. Модель i3 имеет четыре ядра, но не имеет гиперпотока, но у нее хорошие базовые частоты 3,7 ГГц, а кеш 9 Мбайт-3 уровня. Core i5 снова имеет гекса-сердечник без hyperthreading, 8600T (энергоэффективный) имеет очень низкие базовые частоты 2,3 ГГц. Эта T-модель, вероятно, имеет 35 Вт TDP.