Подробности о новом мобильном процессоре Kirin 980

Чипсет Kirin 980 представляет собой технологическое усовершенствование по сравнению с его предшественником.

Он стал меньше на 74.13mm² это на 30% меньше чем Kirin 970. Kirin 980 - это первый чипсет от HiSilicon для использования новой технологии DynamIQ от ARM , которая упрощает сбор гетерогенных конструкций. DSU - DynamIQ Shared Unit - это сердце системы. К ним относятся две разные пары ядер Cortex-A76. Они работают на разных тактовых частотах - 2,6 ГГц и 1,92 ГГц - и их различные конструкции предполагают, что они были оптимизированы для работы на этих скоростях. Это намного эффективнее, чем просто наращивание тактовой частоты одной пары. Четыре небольших ядра A55 и 4 МБ кэша L3 подключаются к DSU.