Подставку Xbox Series X нельзя снять

Некоторое время на просторах интернета обсуждали новую игровую консоль Xbox Series X, которая выглядит достаточно привлекательно и при этом обладает целым рядом различных преимуществ. Но оказалось, что есть у продукта и серьезный недостаток — компания решила установить в нижней части консоли круглую подставку, которую, как оказалось, нельзя снять. То есть, если вы расположите консоль на боку, то она будет мешать проходу воздуха через корпус, да и выглядит это достаточно неприятно. Не совсем понятно, почему производитель решил поступить именно так, но сейчас можно с уверенностью говорить о том, что решение не самое разумное. Все же хотелось бы получить более гибкую консоль, а не устройство, в котором даже подставку снять нельзя.