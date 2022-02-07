Подтверждено, что графические процессоры AMD RDNA 3 для видеокарт Radeon RX 7000 используют 5-нм и 6-нм процессы

AMD подтвердила, что их серия Radeon RX 7000 с графическим процессором RDNA 3 следующего поколения будет основана на 5-нм и 6-нм техпроцессах. Что касается деталей, предыдущие слухи теперь могут быть подтверждены, в которых говорилось, что графические процессоры MCM будут иметь гибридную 5-нм и 6-нм компоновку. Гибридные чипы MCM включают Navi 31 и Navi 32, которые будут продавать 5-нм технологический узел для GCD (Graphics Compute Dies), в то время как IOD будет использовать 6-нм технологический узел. Графический процессор AMD Navi 33 будет использовать монолитный пакет, основанный на 6-нм технологическом узле.

В деталях также упоминается Instinct MI300 следующего поколения от AMD, который будет использовать 6-нм технологический узел, но будет иметь монолитную конструкцию, аналогичную существующему графическому процессору MI200. Более ранние слухи указывали на четырехъядерный графический процессор GCD MCM для линейки Instinct следующего поколения, который будет совершенно безумным. Графический процессор AMD Navi 31, флагманский чип RDNA 3, будет работать на видеокарте Radeon RX 7900 XT следующего поколения.

Показанная конфигурация графического процессора Navi 31 включает два GCD (кристалл графического ядра) и один MCD (кристалл с несколькими кэшами). Каждый GCD имеет 3 шейдерных движка (всего 6), а каждый шейдерный движок имеет 2 шейдерных массива (2 на SE / 6 на GCD / всего 12). Каждый массив шейдеров состоит из 5 WGP (10 на SE / 30 на GCD / всего 60), и каждый WGP включает 8 модулей SIMD32 с 32 ALU (40 SIMD32 на SA / 80 на SE / 240 на GCD / 480 всего). Эти блоки SIMD32 в совокупности составляют 7680 ядер на GCD и 15360 ядер в целом.

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