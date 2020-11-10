Подводный бокс Nauticam NA-Z50 для Nikon Z50 оценен в $2670

Компания Nauticam представила бокс NA-Z50, с помощью которого можно вести подводную съемку на кропнутую беззеркальную камеру Nikon Z50. Новинка характеризуется габаритами 328:172:120 мм, возможностью погружения на глубину до 100 м, массой бокса с камерой на суше 2,5 кг, совместимостью с портами для объективов с креплением N100, запасным уплотнительным кольцом, герметизирующей смазкой, двумя рукоятками, набором ключей, сумкой и сигнализацией для оповещения в случае нарушения герметизации. Цена бокса составляет 2672 доллара.