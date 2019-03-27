Появилась информация о новом процессоре Samsung Exynos 9710

В интернете появилась информация о новом процессоре от Samsung - Exynos 9710.

Ожидается, что в нем будет 4 ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,1 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,7 ГГц. Графическим процессором послужит Mali-G76 MP8 работающий на частоте 650 МГц. По сравнению с Exynos 9610, версия 9710 обеспечит прирост производительности процессора и графического процессора, поскольку он основан на 8-нм процессе. Также благодаря своим меньшим размерам он обеспечит некоторую экономию энергии.