Появились изображения и некоторые характеристики фотоаппарата Canon G7X PowerShot Mark III

Появились качественные изображения и некоторые характеристики компактного фотоаппарата Canon G7X PowerShot Mark III. Новинка построена на базе 20-Мп датчика BSI CMOS дюймового формата. Фотосъемка у аппарата осуществляется в формате RAW со скоростью до 30 кадров в секунду, запись 4K-видео, а видеоролики записываются на скорости 120 кадров/с. Несъемный объектив обладает диафрагмой f/1,8–f/2,8 и 4,2х оптическим зумом со стабилизацией. Габаритами устройства составляют: 105,5 * 60,9 * 41,4 мм и весит 304 грамма.О сроках выхода и стоимости камеры пока не сообщается.