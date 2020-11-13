Появились первые изображения видеокарты ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi

Появились первые изображения видеокарты компании ASRock, полученные благодаря интернет-порталу VideoCardz. ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi выглядит как предшественник RX 5700 XT Taichi.

Мощная система охлаждения в виде массивного радиатора, трех вентиляторов и RGB-подсветкой. Видеокарта будет занимать три слота PCI расширения. Модель получит самые высокие частоты среди представленных моделей компании. ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi будет иметь два BIOS'а.

Для подключения видеокарта имеет два порта DisplayPort, HDMI и USB-C. Металлическая пластина украшена логотипом ASRock Taichi с подсветкой, переключить которую можно с помощью кнопки расположенной на карте.

Более подробные характеристики видеокарты мы узнаем после официального анонса видеокарты.
Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
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