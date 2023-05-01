Появились первые полноценные обзоры AMD Ryzen 7040 Phoenix

Сегодня был опубликован первый полный обзор системы на кристалле AMD Ryzen 7040 Phoenix — информация появилась на информационном издании Golden Pig Upgrade, журналист которого показал преимущества нового решения в видеоиграх. Сразу стоит напомнить, что линейка процессоров (на самом деле это не просто процессор, а APU-система) AMD Ryzen 7040 Phoenix использует ядра Zen 4 и графику RDNA 3. Новые APU Phoenix имеют поддержку LPDDR5x и PCIe 5 и поставляются с потребляемой мощностью от 35 Вт до 45 Вт. Немаловажно, что данные системы будут оснащены последними решениями под названием AMD XDNA на основе дизайна Xilinx, известными как Ryzen AI, которые необходимы для эффективной работы с технологиями на базе искусственного интеллекта.

Если говорить о реальных тестах в видеоиграх, то данная система буквально разрывает решения на процессорах Intel, хотя здесь сразу стоит уточнить, что само поколение AMD Ryzen 7040 Phoenix до релиза ещё не добралось, а значит, пока что драйверы не совсем оптимизированы и в конечном итоге результат будет даже более привлекательным. При этом все системы в тесте были от компании Lenovo, что вполне логично, ведь источник информации находится в Китае, как и сам производитель. Это очень важный момент, так как у производителя вполне могут быть не самые мощные решения, но даже они очень легко оставляют далеко позади текущие решения от конкурента. Будем надеяться, что платформа будет более или менее доступной на момент релиза.
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