Появились первые скриншоты из игры The Lords of the Rings Gollum

Видеоигра The Lords of the Rings Gollum находится в разработке. Студия Daedalic Entertainment сообщила, что игра появится в следующем году на платформах PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Скриншоты дают представление о визуальных эффектах и художественном стиле игры. Разработчик сосредоточил внимание на деталях персонажей и сюжете. Игроку предоставляется возможность сыграть за одного из знаковых персонажей Средиземья. Игра содержит увлекательный приключенческий игровой процесс.