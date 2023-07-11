Появились первые тесты Intel Core i7-14700K

Инсайдер, который ранее достаточно надёжно сливал информацию о процессорах компании Intel, вчера опубликовал скриншот, который, судя по информации, раскрывает результаты прохождения трёх синтетических тестов новым процессором Intel Core i7-14700K. Инсайдер отметил, что предполагаемый чип Raptor Lake Refresh был протестирован в приложении AIDA64, Cinebench и CPU-Z. По сравнению с предшественником, Core i7-13700K, новый чип, похоже, в многопоточных нагрузках может быть на 20% быстрее, что является достаточно внушительным приростом. Intel Core i7-14700K является особенно интересным представителем Raptor Lake Refresh, так как, согласно последней информации, он имеет уникальную конфигурацию ядра. Для пояснения, в то время как его предшественник предлагал конфигурацию ядра 8P + 8E (8 производительных + 8 энергоэффективных ядер), обновлённая модель, по слухам, будет поставляться в конфигурации 8P + 12E.

К сожалению, инсайдер никак не подтвердил или опроверг данную информацию, так что остаётся только догадываться о том, будет ли Intel переделывать конфигурацию ядер. При этом информация подтверждает, что чип, который прошёл сразу несколько этапов тестирования, идентифицируется программным обеспечением как модель Raptor Lake-S для сокета LGA 1700, который создан с использованием технологического процесса 10 нм (Intel 7), работает с тактовой частотой до 5,5 ГГц в данном примере и имеет TDP 125 Вт. То есть революции всё же не произойдёт.
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