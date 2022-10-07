Появились первые тесты NVIDIA GeForce RTX 4080

В ходе презентации видеокарт RTX 40 представители компании NVIDIA рассказали весьма интересные данные о производительности NVIDIA GeForce RTX 4080 на 16 ГБ. Тогда сотрудники NVIDIA заявили, что видеокарта нового поколения в два раза производительнее своей предшественницы, что, безусловно, крайне приятно слышать, ведь такого рода видеокарты на самом деле являются самым выгодным предложением по соотношению цены к производительности. Но теперь оказалось, что на самом деле NVIDIA GeForce RTX 4080 лишь на 60% мощнее RTX 3080, так как в бенчмарках ситуация именно такая. Более того, хотелось бы отметить, что результаты в бенчмарках обычно слегка завышены, так как синтетика способна раскрыть 100% возможностей видеокарты, тогда как игры — нет.

Обычно в игровых сценариях производительность ниже на 10-15%, то есть новейшая RTX 4080 будет всего на 50% производительнее RTX 3080. Нет, не подумайте, это всё равно внушительный прирост производительности, так как обычно мы видим 10-20% прироста от поколения к поколению, а здесь целых 50%. Но, с другой стороны, это немного не то, что хотелось бы видеть от такой видеокарты после столь громких заявлений. Всё же это один из двигателей продаж нового поколения видеокарт, а производительность у NVIDIA GeForce RTX 4080 не такая уж и феноменальная. При этом модель RTX 4080 на 12 ГБ вовсе не является предметом для обсуждения — это скорее RTX 4070, ведь она слабее буквально по всем параметрам и не даёт даже близко производительности.