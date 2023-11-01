Появились первые тесты процессора Intel Core i7-14700HX

Некоторое время назад компания Intel официально представила свои новые процессоры четырнадцатого поколения, которые получились достаточно спорными и в целом от тринадцатого поколения они практически не отличаются. А сегодня появились первые тесты мобильной версии флагманского процессора Intel Core i7-14700HX нового поколения, которые показывают, что в рамках ноутбука процессор демонстрирует прирост производительности на уровне 20%. Это достаточно приличный прирост производительности, потому что на десктопных системах прирост производительности составляет около 10% в лучшем случае. С другой стороны, нужно понимать, что этот прирост производительности выливается в повышенное потребление энергии и нагрев.

Соответственно, ноутбук на базе данного процессора не сможет предоставить длительное время автономной работы, потому что процессор потребляет море энергии и никакая батарея с этим не справится. Кроме того, процессор в процессе повышенных нагрузок будет очень сильно нагреваться, так что даже для игрового компьютера с мощной системой охлаждения необходимо что-то дополнительное (например, подставка с охлаждением). Если рассматривать данный процессор в рамках ноутбука как стационарное решение для игр, которое можно взять на работу или в путешествие, то процессор достаточно интересный. Во всех остальных сценариях это просто очень мощное решение, которое создали путём повышения тактовой частоты и энергопотребления.