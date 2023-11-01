Появились первые тесты процессора Intel Core i7-14700HX

Соответственно, ноутбук на базе данного процессора не сможет предоставить длительное время автономной работы, потому что процессор потребляет море энергии и никакая батарея с этим не справится. Кроме того, процессор в процессе повышенных нагрузок будет очень сильно нагреваться, так что даже для игрового компьютера с мощной системой охлаждения необходимо что-то дополнительное (например, подставка с охлаждением). Если рассматривать данный процессор в рамках ноутбука как стационарное решение для игр, которое можно взять на работу или в путешествие, то процессор достаточно интересный. Во всех остальных сценариях это просто очень мощное решение, которое создали путём повышения тактовой частоты и энергопотребления.