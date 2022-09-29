Появились первые видеокарты Intel Arc A770 от партнёров

Буквально несколько дней назад официально были представлены видеокарты Intel Arc A770, которые в ближайшее время должны отправиться в полноценную продажу. Хотя, конечно, никто не гарантирует, что видеокарты вновь не задержатся, но всё равно у пользователей есть примерное понимание того, когда новые флагманские видеокарты должны отправиться в продажу. Но если вы по какой-то причине решили, что вам не хочется покупать референсную модель от Intel, то можно смело говорить о том, что вам и не придется — сегодня появились первые изображения видеокарт от компаний-партнёров. Выглядят они достаточно привлекательно, безусловно, плюс у них будет более качественное охлаждение, что для многих потенциальных покупателей очень важный момент.

Например, в сети есть фотографии видеокарты Intel Arc A770 от компаний ASRock и GUNNIR — пока что это всё, что у нас имеется, но всё равно ситуация уже улучшается. Дело в том, что если Intel действительно сотрудничает с компаниями, которые ранее выпускали видеокарты исключительно для NVIDIA или AMD, то это огромный шаг к возникновению третьего игрока на рынке. И чем выше будет конкуренция между этими гигантами, тем лучше будет конечному покупателю, который получает на выбор различные технологии, он может без проблем подобрать оптимальный дизайн, цену и прочие моменты. Будем надеяться, что MSI и ASUS тоже будут выпускать эти видеокарты в своём дизайне — тогда рынок действительно будет готов к конкуренции от Intel.
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