Появились результаты тестирования Radeon RX 5500

AMD готовит более дешевые варианты своих графических процессоров NAVI на основе новой архитектуры видеокарт RDNA, которая заменит все существующие карты на основе устаревшей архитектуры GCN. И AMD Radeon RX 5500, был протестирован в GFXBench - кросс-платформенном тесте, который включает в себя различные виды тестирования для Windows, MacOS, iOS и Android.

Тест выполнялся в ОС Windows с использованием OpenGL API. Он прошел только высокоуровневый тест «Манхэттен», который дал результат 5430 кадров или около 87,6 кадров в секунду. По сравнению с RX 5700 XT, который набрал в общей сложности 8905 кадров и 143,6 FPS. Несмотря на отсутствие подробностей, ожидается, что эта карта будет конкурировать с графическими процессорами NVIDIA GeForce GTX 1660/1660 Ti.